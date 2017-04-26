Гройсман - Авакову: глава НАЗК не в адекваті

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав керівника Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталію Корчак "неадекватною" після доповіді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який повідомив про факти нарахування керівництвом НАПК самим собі великих премій і надбавок.

"Я отримав листа від "маловідомого" депутата Лещенка щодо діяльності пані Корчак і пана Радецького з нарахування необґрунтованих премій і надбавок... Зарплата глави НАЗК Корчак за жовтень (2016 року - УНІАН) становила 121 тис. грн при тому, що оклад становив 29 тис., за вислугу років - 50%, інтенсивність - 100%, премія - 60%, додатково на відрядження - 30 тис.", - сказав Аваков.

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Також глава МВС повідомив про наявність листів від НАЗК з вимогою розслідувати діяльність членів НАЗК Руслана Радецького та Руслана Рябошапки.

"Тобто вона (Корчак - УНІАН) вимагає розслідувати діяльність двох своїх заступників", - наголосив Аваков.

Своєю чергою, Гройсман доручив опрацювати механізми розслідування та оцінки діяльності керівництва НАЗК.

"Я нічого не маю проти НАЗК, але мені здається, що керівник не в адекваті", - сказав прем'єр.

Також Гройсман наголосив, що дотримується своєї раніше озвученої точки зору про необхідність написати заяву про відставку всьому керівництву НАЗК.