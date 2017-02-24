У Києві розгорається суддівсько-поліцейський скандал через суддю, яка перекрила вулицю своїм автомобілем (відео)

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник департаменту патрульної служби МВС Євген Жуков, відомий як Позивний Маршал.

Так, за його словами, автомобіль судді стояв посеред вузької вулиці, чим заблокував рух в обидві сторони. Екіпаж поліції, який проїжджав по цій ділянці дороги, став, як і всі інші учасники руху.

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"Спочатку "Святу Вікторію" просили перепаркувати автомобіль. І не тільки співробітники, але і водії інших автомобілів. Але, не дивлячись на це, у тойже час, включився режим "дурачок" – я не я, машина не моя, я не водій, я "пашол", чоловік приїде і т. д. Все це супроводжувалося дзвінками в Генеральну прокуратуру. Власне, звідти і почалися дзвінки в Управління патрульної поліції: "Че там та як!?", - розповідає в повідомленні Жуков.

У результаті, як зазначив начальник департаменту патрульної служби МВС, після неодноразових повторень прохання показати будь-які документи, суддя була затримана.

Незабаром, за відомостями Жукова, "приїхав бухий "друг" і подруга (напевно, теж суддя), яка далеко від нього не відстала".

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"Ну, там на відео є: "Ніщеброди, ви за 8 тисяч готові маму продати". Ось так думає вища каста суддів про патрульниого поліцейського... Ну, загалом, як завжди, винен простий патрульний, яких, як кажуть, з колгоспу понабирали. Так, ми з колгоспу, але хочемо жити і працювати чесно", - пише він.

Жуков також підкреслив, що співробітники поліції понесуть покарання за те, що не оформили матеріали по затриманню до кінця. Однак, "на превеликий жаль, вони можуть понести кримінальну відповідальність за перевищення".

"Я навіть боюся уявити, що судити їх буде ця шикарна дама, яка так смачно курить сигарету (на відео). Важко, але я не збираюся пускати хлопців під прес. Дуже хотілося б, щоб ця інформація дійшла до Президента. З такими «законослухняними» суддями, ми багато чого досягнемо! А потрібно було всього лише перепаркувати автомобіль і показати хоч якісь документи. Виконати законні вимоги співробітника патрульної поліції", - резюмував начальник департаменту патрульної служби МВС.

Варто зазначити, що він також опублікував скріншоти "відвертої брехні" офіційних суддівських сторінок, щоб не було протиріч", Жуков також опублікував відео (основних моментів) з місця правопорушення.

У свою чергу, суддя Кицюк на своїй сторінці в Facebook, задала питання, найімовірніше адресоване Жукову:"Де повний запис з реєстратора, без нарізки???"