Президент звільнив посла України в Киргизькій Республіці

23:07, 26 квітня 2017
Політика
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Президент звільнив Дорошенка з посади посла України в Киргизькій Республіці.

фото: УНІАН

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Миколи Дорошенка з посади посла України в Киргизькій Республіці.

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Відповідний указ №117/2017 опубліковано на сайті глави держави.

«Звільнити Дорошенка Миколу Петровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Киргизькій Республіці», - йдеться в документі.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко призначив Олександра Банькова надзвичайним і повноважним послом України в Румунії.

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Теги: #Порошенко#президент#посол України