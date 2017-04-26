Президент звільнив посла України в Киргизькій Республіці

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Миколи Дорошенка з посади посла України в Киргизькій Республіці.

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Відповідний указ №117/2017 опубліковано на сайті глави держави.

«Звільнити Дорошенка Миколу Петровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Киргизькій Республіці», - йдеться в документі.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко призначив Олександра Банькова надзвичайним і повноважним послом України в Румунії.