Льовочкін і Бойко оскаржать рішення суду у конфлікті з Медведчуком

Адвокати народного депутата Сергія ЛЬОВОЧКІНА та Юрія БОЙКА (Партії регіонів) заявляють, що рішення Печерського районного суду Києва за позовом Віктора МЕДВЕДЧУКА буде “негайно оскаржене”.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві адвокатів Валерія ВИНОКУРОВА та Людмили КУКЛЄВОЇ з приводу сьогоднішнього рішення Печерського суду, який задовольнив вимоги В.МЕДВЕДЧУКА до членів Партії регіонів Юрія БОЙКА і Сергія ЛЬОВОЧКІНА про захист честі, гідності та ділової репутації.

Адвокати заявляють, що “політична заангажованість та цинічне беззаконня стали візитною карткою цього судового процесу”. Вони зазначають, що “суд не мав права відкривати провадження в силу порушення правил підсудності” і також розглянув “справу тільки в одному судовому засіданні, яке безперервно тривало 11 годин”, під час якого “створював перешкоди для реалізації відповідачами своїх прав”.

Адвокати заявляють “рішучий протест проти суддівського свавілля та безпрецедентного нехтування законом, яке, на нашу думку, мало місце при розгляді позову суддею Печерського районного суду міста Києва Сергієм ВОВКОМ”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 лютого, Печерський райсуд Києва в повному обсягу задовольнив позовні вимоги В.МЕДВЕДЧУКА до Ю.БОЙКА і С.ЛЬОВОЧКІНА про захист честі, гідності та ділової репутації.

За даними прес-служби В.МЕДВЕДЧУКА, суд визнав наклепницькою і такою, що не відповідає дійсності, всю інформацію, поширену Ю.БОЙКОМ і С.ЛЬОВОЧКІНИМ, про причетність В.МЕДВЕДЧУКА до зриву газових переговорів, а також до посередництва в газовій сфері, зобов`язав відповідачів спростувати цю інформацію і офіційно принести вибачення В.МЕДВЕДЧУКУ.

Довідка УНІАН. Зокрема, 14 січня колишній міністр палива і енергетики, народний депутат Ю.БОЙКО висловив думку, що справжньою причиною зриву українсько-російських газових переговорів стало лобіювання прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО інтересів комерційної структури FKRtt Universal Swissland, фактичними власниками якої є В.МЕДВЕДЧУК та Ігор БАКАЙ. Після цього колишній лідер Соціал-демократичної партії (об`єднаної) В.МЕДВЕДЧУК звернувся до суду з проханням зобов`язати народних депутатів від ПР Ю.БОЙКА і С.ЛЬОВОЧКІНА спростувати інформацію про його причетність до газового конфлікту.