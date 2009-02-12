Сорос придумав, як нейтралізувати геополітичну перевагу Росії

Американський фінансист Джордж СОРОС вважає, що країни Європейського Союзу повинні вести єдину енергетичну політику проти Росії.

Про це йдеться в статті Дж.СОРОСА, опублікованій у російській газеті «Известия» від 12 лютого 2009 року.

«Європі необхідно проводити подвійну стратегію. З одного боку, вона повинна захиститися від геополітичної загрози з боку Росії, яка знову стала агресивною й активною. З іншого - вона повинна прагнути до того, аби влада закону витіснила право сильного, а прагнення до демократії, відкритого суспільства й міжнародної співпраці запанувало над геополітикою», - наголошується в статті.

На думку Дж.СОРОСА, не прийнявши цієї подвійної стратегії, ЄС жодним чином не зможе виробити єдину політику. Він вважає, що виключно геополітична гра народжує дуже багато утриманців і перебіжчиків. Але за подвійного підходу кожна держава зможе знайти своє місце.

«Головний спосіб нейтралізувати геополітичну перевагу Росії - домовитися про єдину енергетичну політику, зокрема про запровадження загальноєвропейського регулятора, що має пріоритет над національними регуляторами, і про створення загальноєвропейської розподільчої мережі. Це позбавить Росію можливості підбурювати країни між собою: знижки, надані одному національному дистрибутору, негайно стануть доступними споживачам інших країн», - наголошується в статті.

На його думку, енергетичні компанії починають усвідомлювати це й менше впираються ідеї єдиної енергетичної політики Європи. Така політика також послужить ще одній загальній меті, а саме: допоможе взяти під контроль зміни клімату, вважає Дж.СОРОС.

Кажучи про дві частини стратегії, він відзначає, що влада закону, міжнародна співпраця і принципи відкритого суспільства необхідно просувати не прямолінійними способами, а за допомогою реформи міжнародної фінансової системи і звертаючи особливу увагу на країни, які є сусідами з Росією.

Зокрема, в Україні, яка нині перебуває у вкрай небезпечній ситуації, багато що може змінити фінансування суспільних робіт, які створять робочі місця на сході країни, який страждає від занепаду металургії, вважає американський фінансист.

Також, на думку Дж.СОРОСА, необхідно допомогти Грузії оговтатися від наслідків російського вторгнення, але розмір допомоги повинен залежати від готовності режиму Михайла СААКАШВІЛІ дотримуватись принципів відкритого суспільства. А Росії неможливо допомогти прямо через її надмірну залежність від свавілля державної влади. Але коли Росія, сказав Дж.СОРОС, побачить, як розвивається міжнародна співпраця, особливо з Китаєм, вона не захоче залишитися осторонь.

«Зміцнення і підтримка колишніх республік СРСР слугуватиме обом гілкам єдиної стратегії ЄС щодо Росії. Дозволити Росії зробити ці країни своїми сателітами тільки завдяки перевазі у військовій силі – означає, ввійти в суперечку з цінностями відкритого суспільства. Крім того, геополітичний інтерес Європи в тому, аби підтримати в цих країнах як джерелах енергоресурсів готовність до співпраці», - підсумовується в статті.