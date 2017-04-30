ГПУ не відкривала жодного кримінального провадження проти Супрун - речниця

Генеральна прокуратура України не відкривала жодного кримінального провадження проти в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Про це заявила речниця Генеральної прокуратури Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожГПУ розслідує кримінальні справи стосовно Супрун через її реформаторську діяльність - директор НАБУ

«Генеральна прокуратура не відкривала кримінальні провадження проти в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Таким чином хочу спростувати слова директора НАБУ А.Ситника», - написала вона.

За словами Сарган, Генпрокуратура та Міністерство внутрішніх справ «лише ведуть перевірку по епізоду транспортування імпортних лікарських засобів територією України за минулі роки».

«Наголошу ще раз – Уляна Супрун не є фігурантом жодного кримінального провадження», - підкреслила речниця ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив про наявність у нього інформації про те, що ГПУ розслідує кримінальні справи стосовно Супрун через її реформаторську діяльність.

Він анонсував створення в НАБУ підрозділу для боротьби з корупцією у сфері охорони здоров'я: «Заплановано створення окремого підрозділу детективів, яке буде спеціалізуватися на розслідуванні кримінальних проваджень про корупцію, яка стосується сфери МОЗ. Тому Ви (Уляна Супрун) в нашій особі маєте надійного партнера. Ми сподіваємося на взаємну підтримку», - наголосив Супрун.

Також Ситник заявив: «Знаю, що за Уляни були кримінальні провадження. В принципі це те, що супроводжує людину, яка хоче щось змінити в Україні. Це знаки, що людина йде правильним шляхом».

Як повідомляв УНІАН, до квітня 2016 року МОЗ очолював Олександр Квіташвілі. 27 липня 2016 року Кабмін поклав виконання обов'язків міністра охорони здоров'я з 1 серпня на Уляну Супрун.

У грудні 2016 р. – січні 2017 р. в Україні розгорнули інформаційну кампанію проти Супрун.

Гройсман заявляв, що будуть проведені політичні консультації щодо призначення міністра охорони здоров'я, а також, що нова команда МОЗ на чолі з Супрун є абсолютно некорумпованою і здатна провести необхідні в системі зміни.

Сама Супрун стверджувала, що на неї чинять тиск противники реформ у медицині.