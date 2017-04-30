ГПУ не відкривала жодного кримінального провадження проти Супрун - речниця
Проводиться лише перевірка по епізоду транспортування імпортних лікарських засобів територією України.
Генеральна прокуратура України не відкривала жодного кримінального провадження проти в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.
Про це заявила речниця Генеральної прокуратури Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.
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«Генеральна прокуратура не відкривала кримінальні провадження проти в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Таким чином хочу спростувати слова директора НАБУ А.Ситника», - написала вона.
За словами Сарган, Генпрокуратура та Міністерство внутрішніх справ «лише ведуть перевірку по епізоду транспортування імпортних лікарських засобів територією України за минулі роки».
«Наголошу ще раз – Уляна Супрун не є фігурантом жодного кримінального провадження», - підкреслила речниця ГПУ.
Як повідомляв УНІАН, 28 квітня директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив про наявність у нього інформації про те, що ГПУ розслідує кримінальні справи стосовно Супрун через її реформаторську діяльність.
Він анонсував створення в НАБУ підрозділу для боротьби з корупцією у сфері охорони здоров'я: «Заплановано створення окремого підрозділу детективів, яке буде спеціалізуватися на розслідуванні кримінальних проваджень про корупцію, яка стосується сфери МОЗ. Тому Ви (Уляна Супрун) в нашій особі маєте надійного партнера. Ми сподіваємося на взаємну підтримку», - наголосив Супрун.
Також Ситник заявив: «Знаю, що за Уляни були кримінальні провадження. В принципі це те, що супроводжує людину, яка хоче щось змінити в Україні. Це знаки, що людина йде правильним шляхом».
Як повідомляв УНІАН, до квітня 2016 року МОЗ очолював Олександр Квіташвілі. 27 липня 2016 року Кабмін поклав виконання обов'язків міністра охорони здоров'я з 1 серпня на Уляну Супрун.
У грудні 2016 р. – січні 2017 р. в Україні розгорнули інформаційну кампанію проти Супрун.
Гройсман заявляв, що будуть проведені політичні консультації щодо призначення міністра охорони здоров'я, а також, що нова команда МОЗ на чолі з Супрун є абсолютно некорумпованою і здатна провести необхідні в системі зміни.
Сама Супрун стверджувала, що на неї чинять тиск противники реформ у медицині.