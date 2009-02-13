Черновецький вивів «улюблених бабусь» на Хрещатик

Рух транспорту центральною вулицею столиці сьогодні зранку перекрили пікетувальники, які прийшли під стіни мерії на захист Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, щойно розпочався мітинг з прямою трансляцією на ТРК «Київ».

Передбачається, що впродовж двох годин представники керівництва міста інформуватимуть киян, які зібралися біля мерії, а також телеглядачів про те, яка політика проводиться в Києві, щоб прояснити ситуацію в місті.

Люди біля мерії тримають прапори Блоку Леоніда Черновецького. Також розміщено плакати з написами: «Ми віримо Черновецькому», «Корупція для Черновецького – біда. Він переможе її назавжди».

Бабусі в перших рядах скандують: «Наш мер – Черновецький!»

До пікетувальників вийшов особисто Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. На закінчення промови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заспівав "Любимая моя...", пояснивши киянам, що цю пісню він співав дружині, коли ще тільки залицявся до неї. Аліна АЙВАЗОВА стояла поруч з чоловіком . Мер заодно поскаржитвся, що у нього температура. На встановленій біля мерії трибуні присутні його перші заступники, зокрема, Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, Євген ЧЕРВОНЕНКО та інші представники мерії.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 12 лютого, біля мерії пікетували близько 10 тис. киян, вимагаючи скасувати ряд рішень. Зокрема, знизити тарифи на житлово-комунальні послуги, зберегти столичну безплатну медицину.

Опозиційні депутати Київської міської ради на вчорашньому засіданні пізно увечері відсторонили секретаря Київради Олеся ДОВГОГО від ведення засідання і скасували низку рішень Київради на вимогу мітингувальників.

Зокрема, було скасовано підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (ЖКП) для населення; рішення щодо розміщення МАФів і системи надання дозволів на їх встановлення; рішення щодо умов перевезення пасажирів приватними перевізниками, а також рішення про створення Київського паталого-анатомічного бюро.

Усі відповідні рішення ухвалювалися 61 або 62 голосами.