Ющенко розказав, що довелося мати діло з міжнародною мафією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що найголовнішим результатом операції зі звільнення судна «Фаїна» є те, що обійшлось без людських жертв з української сторони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з родичами екіпажу «Фаїни», які прибули в міжнародний аеропорт «Бориспіль», щоб зустріти моряків.

«Саме головне, що вони живі. Все решта можна вирішити», - сказав Президент.

За словами Президента, були проведені непрості драматичні переговори, але якщо потрібно було б почекати ще два місяці, але щоб всі члени екіпажу залишились живі, він радив би чекати. За словами В.ЮЩЕНКА, він розуміє, наскільки було важко родичам чекати на звільнення моряків з піратського полону.

Водночас він зауважив, що переговори із звільнення судна були дуже важкими та специфічними. Глава держави навів дані, що у 2008 році в цьому регіоні було захоплено 42 судна і 12 з них досі не звільнені.

Також В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна змушена була заплатити найбільший викуп за звільнення “Фаїни”, оскільки пірати добре розуміли специфіку вантажу і вели себе нахабно.

Крім того, Президент зазначив, що переговорний процес щодо звільнення “Фаїни” ускладнювало те, що піратів представляли 4 центри, і кожен із них хотів бути головним.

За його словами, на певному етапі до цих переговорів підключилась міжнародна мафія, і зараз Міністерство закордонних справ України в офіційному порядку звернулось до дипломатичних кіл інших країн, які повинні пояснити, чому представники їхніх держав могли брати участь у таких переговорах.

В.ЮЩЕНКО також дав високу оцінку роботі Служби зовнішньої розвідки, яка на певному етапі стала центром, що координувала переговори з піратами.