У ГПУ вважають, що українські правоохоронці і без Інтерполу зможуть розшукати Януковича

У Генпрокуратурі вважають, що українські правоохоронні органи зможуть розшукати екс-президента України Віктора Януковича, щоби доставити його в Україну для відбування покарання після судового вироку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після першого судового засідання у справі про державну зраду Януковича заявив журналістам прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

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“Я вважаю, що наші правоохоронні органи зможуть виконати судове рішення і доставити Януковича в Україну (для відбування покарання — УНІАН)”, - сказав Кравченко.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) зняла з розшуку колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, а також Сергія Клюєва.

У Генпрокуратурі наголосили, що прийняття такого рішення мотивоване наявними недоліками українського законодавства щодо обрання запобіжного заходу стосовно розшукуваних осіб та статусу підозрюваного.