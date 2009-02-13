Як ставляться українці до ідеї взяти кредит в Росії (опитування)

Більшість українців - 59% - вважають неприйнятним для уряду брати в Росії кредит на покриття дефіциту державного бюджету.

Про це свідчать результати опитування, проведеного українською дослідницькою компанією GfK на замовлення Національного інституту стратегічних досліджень. Результати дослідження представив на прес-конференції в УНІАН директор інституту Юрій РУБАН.

Зокрема, категорично проти кредиту Росії висловились 48% опитаних, “скоріше ні” - 11%.

23% респондентів позитивно ставляться до взяття в РФ кредиту, 8% - “скоріше так”, 12% було важко відповісти.

На запитання, “чи вважаєте ви прийнятним для уряду брати кредит в Росії, якщо за його умовами російські підприємства отримають пільги на придбання української власності?”, 55% опитаних відповіли “ні”, 16% - “так”, 10% - “скоріше ні”, 5% - “скоріше так”.

На запитання, “де уряд має взяти кошти для виплат з держбюджету зарплат і пенсій?”, 41% респондентів відповів, що треба скоротити інші видатки держбюджету (окрім зарплат і пенсій), 15% вважають, що треба взяти кредити за кордоном, 6% - надрукувати гривні на суму, якої не вистачає, 4% - підвищити податки для підприємств, 2% - зекономити, скоротивши зарплати і пенсії, 1% - підвищити податки для громадян.

У разі, якщо Україна все-таки ухвалить рішення про залучення іноземних кредитів, лише 21% опитаних підтримують вибір Росії як країни-кредитора.

Натомість 29% респондентів вважають, що Україні взагалі не потрібно брати кредити за кордоном, 15% упевнені, що кредит краще брати в одній з країн Європи, 14% - у фінансових організаціях (МВФ, Світовий банк тощо) .

Опитування проведено методом телефонного інтерв’ю. Всього опитано 600 респондентів Максимальна можлива похибка становить 4%. Опитування проведене 10-12 лютого.