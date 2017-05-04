У прокуратурі розповіли, які чиновники дадуть свідчення у справі Януковича

У справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича свідчення будуть давати колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко, секретар РНБО Олександр Турчинов та інші високопосадовці.

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Про це в ефірі "5 каналу" заявив прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко. Загалом свідчитимуть понад 100 осіб.

"Це посадові особи, які займали свої посади раніше, зараз займають, це військовослужбовці, які проходили військову службу на території Автономної Республіки Крим і буде екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов", – сказав Кравченко.

Крім того, він назвав прізвища й українських чиновників: "Секретар РНБО Турчинов, Наливайченко буде, Аваков буде, Парубій буде, він допитаний під час досудового розслідування, Яценюк допитаний під час досудового розслідування. Всі ці свідки будуть викликатися до суду".

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді Києва зачитав Януковичу повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

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Сьогодні, 4 травня, відбулось підготовче засідання Оболонського райсуду Києва з розгляду кримінального провадження про вчинення Януковичем державної зради.

Проте в засіданні було оголошено перерву до 10.00 18 травня, оскільки суд задовольнив клопотання захисту Януковича про виклик підзахисного до суду. Перерва оголошена для того, щоб підготувати відеоконференцію з обвинуваченим. Відеоконференція за рішенням суду проходитиме лише на час підготовчого судового засідання.