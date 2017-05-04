Геращенко заявила про паузу в переговорах в "нормандському форматі"

Президентські вибори у Франції, другий тур яких відбудеться 7 травня, та майбутні парламентські вибори у Франції та Німеччині призупинили роботу "нормандської четвірки" щодо пошуку урегулювання ситуації на окупованому Росією Донбасі.

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Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Німеччина входить в період виборів, що відбудуться у вересні. У Франції в найближчі місяці тільки формуватиметься новий кабінет новообраного президента, і їм буде не до зовнішньої політики, принаймні, не до Донбасу. В США, так само, ще тільки формуються структури, які відповідають за певні напрямки зовнішньої політики. Путін все це використовує, тому "нормандський формат", фактично, поставлений на певну паузу, й це напряму впливає на мінський формат, похідний від нормандського. Схоже, питання, які ми так важко намагаємося вирішувати в Мінську і які є заблокованими, поки що залишаться в тому ж стані", - заявила Геращенко.

Як відомо, 11 і 18 червня 2017 року у Франції відбудуться вибори до Національних зборів (нижня палата парламенту - Національної асамблеї). Колишній міністр економіки Франції Еммануель Макрон, який відстоює проєвропейські позиції і є одним із фаворитів у цьогорічних президентських перегонах, впевнений, що в разі перемоги на президентських виборах 7 травня зможе заручитися підтримкою парламентської більшості після виборів до Національних зборів Франції (нижня палата парламенту - Національної асамблеї), які відбудуться у червні 2017 року.