Тимошенко відправила Медведчука з “особливою місією” до Донецька

Попри усі запевнення представників БЮТу у проекті порядку денного ВР, який у понеділок мають затвердити на погоджувальній раді, кадрові питання не значаться. У Юлії Тимошенко просто бракує голосів для призначення наступника міністра фінансів Пинзеника, який вже подав заяву про відставку. Діалог з комуністами триває, пише “Дзеркало тижня”, але ті однозначних обіцянок не роздають, радше — навпаки. Екс-лідера НУ-НС, нинішнього лідера депутатської групи “За Україну!” В’ячеслава Кириленка, нібито сам президент Ющенко просив “притримати” кадрові питання, доки КС визначатиметься щодо його подання про порядок призначення уряду (головне питання – чи має новостворена коаліція розпочинати формування Кабміну з самого початку, тобто вносити подання на прем’єра, аби президент передав його в парламент).

Некомплект коаліції і неможливість розраховувати на її ефективну роботу примушує Тимошенко вкотре відновити переговори з Партією регіонів, пише видання. У четвер до Донецька вилетів «посол із особливих доручень» прем’єра Віктор Медведчук. За даними «Дзеркала тижня», він звірив політичний годинник особисто із Рінатом Ахметовим.

Втім, за інформацією видання, про створення коаліції між БЮТ і Партією регіонів зараз не йдеться, а перспектива спільного ухвалення змін до Конституції більш ніж туманна – забагато розходжень з принципових питань. До того ж Янукович переконаний, що перебування в опозиції забезпечить йому безальтернативно-тріумфальне сходження на царство.