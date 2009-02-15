Регіонали будуть «дуже раді» посиленню уряду

Фракція Партія регіонів не голосуватиме за кадрові призначення в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у інтерв`ю журналістам лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що «приєднуватися до рішень цієї бездарної і авантюрної влади ми абсолютно не збираємося». Він додав: «ми вважаємо, що чим швидше вони підуть з влади, тим швидше звільнять країну від тих проблем, які вони створили за останні 4 роки». В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що це позиція партії «і вона залишається незмінною».

В.ЯНУКОВИЧ також сказав: «ми добре знаємо кадри, їхні можливості в Україні, і якщо вдасться залучити людей-фахівців, людей, здатних посилити уряд і внести якийсь позитив до вирішення антикризових проблем, ми будемо дуже раді». Водночас, він зазначив, що депутати фракції ПР не братимуть участі в голосуваннях за кадрові зміни в уряді.