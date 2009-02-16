Кириленко думає, що ВР відпустить Пинзеника на чотири вітри

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО прогнозує, що Верховна Рада дасть згоду на звільнення Віктора ПИНЗЕНИКА з посади міністра фінансів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

І.КИРИЛЕНКО зауважив, що В.ПИНЗЕНИК подав заяву про відставку, і зрозуміло, що він не збирається надалі працювати.

Відповідаючи на запитання, на чию підтримку розраховує коаліція, зважаючи на те, що фракція Партії регіонів голосувати за відставку В.ПИНЗЕНИКА, не буде лідер фракції БЮТ зауважив, що це не трагедія, оскільки у Верховній Раді, крім депутатів від Партії регіонів існують і депутати від інших політичних сил.

І.КИРИЛЕНКО також наголосив, що усі інші кадрові питання і голосування по них мають відбуватися виключно пакетом.