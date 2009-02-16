Литвин придумав, як зекономити на виборах Президента

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує звести у часі другий тур президентських виборів 2010 року з виборами мерів міст, а також проводити вибори мерів міст у два тури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Голова ВР зауважив, що сьогодні під час Погоджувальної ради обговорювалося питання на прикладі Києва щодо повернення до двох турів виборів мерів міст.

«Це потрібно для того, щоб не було випадковостей, які інколи інде зустрічаються», - сказав він.

В.ЛИТВИН прогнозує, що парламент підтримає таку пропозицію і ухвалить необхідні рішення.

При цьому він нагадав, що Президенту України, Верховній Раді та іншим органам влади необхідно визначитися щодо проведення подальших виборчих кампаній в Україні.

В.ЛИТВИН нагадав, що у січні 2010 року відбудуться вибори Президента, у березні 2010 року - вибори мерів міст, а у березні 2011 року - вибори в органи місцевого самоврядування.

За словами В.ЛИТВИНА, доцільно було б другий тур президентських виборів звести у часі з виборами мерів міст.

«Цілком очевидно, що нам потрібно прийняти тут спільну позицію. Ми б на цьому факті зекономили», - наголосив він.