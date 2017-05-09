День перемоги: у Києві сьогодні - небувалі заходи безпеки (фото)

У Києві поблизу Площі Слави 9 травня правоохоронці здійснюють безпрецедентні заходи безпеки, вони збережуться до 17:00.

На виході зі станції метро "Арсенальна", у підземному переході, вздовж дороги аж до самої Площі Слави чергують багато представників Національної гвардії й поліції. Встановлено огорожі та рамки металошукача, передає "Українська правда".

У людей, які хочуть пройти, оглядають речі. Рух транспорту обмежено. Правоохоронці в різній уніформі стоять щільно вздовж дороги та в усіх арках будівель. Присутній також кінний патруль.

На 10:00 на Площі Слави за участю президента відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих з нагоди 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

А на 10:30 Порошенко прийде на складання військової присяги молодим поповненням окремого полку президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України у Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Рух транспорту в цій частині Києва обмежено з 7:00 до 15:00 вівторка.

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Загалом в Україні у масових заходах 9 травня планували задіяти близько 12,5 тисяч співробітників Національної поліції України та Національної гвардії, адже заплановано понад 1200 заходів по країні за участю майже 400 тисяч осіб.

Вперше в Україні правоохоронці для охорони громадського порядку використовують три спеціально укомплектовані найсучаснішим обладнанням автомобілі та гелікоптер. Ці автомобілі використовуватимуться для фіксації та передачі інформації у режимі онлайн до ситуаційних центрів Нацполіції.

Раніше голова Нацполіції Сергій Князєв попереджав, що поліція буде жорстко реагувати на будь-які провокації під час проведення масових заходів в Україні.