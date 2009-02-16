Звинувачений у сепаратизмі кримчанин своєї вини не визнає

Апеляційний суд Криму у понеділок розпочав розгляд кримінальної справи стосовно координатора народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерія ПОДЬЯЧОГО, якого Службою безпеки України звинувачує у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність країни.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Російської общини Криму (РОК), В.ПОДЬЯЧИЙ винним себе не визнав.

«Він заявив про те, що прес-реліз, підготовлений ним для прес-конференції від 21 січня 2008 року, який покладений в основу кримінальної справи, має інформаційно-аналітичний характер і не містить в собі закликів до здійснення будь-яких дій зі зміни території України», - зазначили в Російській общині.

Засідання суду тривало близько трьох годин. Наступне призначене на 2 березня.

Перед будівлею суду пройшов мітинг на підтримку В.ПОДЬЯЧОГО та голови Російської общини Євпаторії Семена КЛЮЕВА, також звинуваченого СБУ в сепаратизмі.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2008 року СБУ пред`явила координатору НФ «Севастополь-Крим-Росія» В.ПОДЬЯЧОМУ звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого статтею 110 Кримінального кодексу України («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»). При цьому В.ПОДЬЯЧИЙ себе винним не вважає.