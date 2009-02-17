Стецьків розказав, як палять депутатів

Фракція НУ-НС проти того, аби до складу уряду увійшли народні депутати - Стецьків

Заступник лідера фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Тарас СТЕЦЬКІВ заявляє, що фракція проти того, аби при ротації складу Кабінету міністрів до уряду були включені народні депутати з НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.СТЕЦЬКІВ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Він пояснив це тим, що якщо до парламенту замість тих народних депутатів, які підуть працювати в уряд, прийдуть нові, зокрема це стосується фракції НУ-НС, то вони можуть орієнтуватися на партію «Єдиний центр».

«Тому депутатів зараз не можна відпускати в уряд», - сказав він.

Т.СТЕЦЬКІВ також закликав не проводити жодних дискусій в суспільстві стосовно прізвищ тих осіб, які можуть увійти до складу Кабміну.

«Є нетерплячі, які говорять про ці прізвища, але насправді вони цих людей палять», - додав народний депутат.