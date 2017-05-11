У Путіна відповіли Трампу, який поклав відповідальність на РФ за виконання "Мінська"

У Кремлі відповіли президенту США Дональду Трампу, який поклав відповідальність на РФ за виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі, заявивши, що Росія не є стороною конфлікту і домовленостей.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, як у Кремлі оцінюють заяву Білого дому за підсумками зустрічі президента США Дональда Трампа з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, де відповідальність за виконання Мінських угод покладається на Росію.

Пєсков заявив, що запитання щодо контактів Лаврова з Трампом, які відбулися, потрібно адресувати МЗС РФ.

"Хочу нагадати, що сам Лавров говорив, що торкалися української тематики. Що стосується в цілому Росії і виконання Мінських домовленостей, то ми неодноразово зазначали, що Росія не є стороною Мінських домовленостей, а стороною-гарантом, так само як і Франція і Німеччина", - сказав Пєсков.

За його словами, в "Мінську-2" "чорним по білому написано, хто які умови повинен виконувати".

"Тут немає місця для довільних трактувань тексту цих Мінських домовленостей. Це досить лаконічний короткий текст, який навряд чи викличе різночитання", - наголосив Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 10 травня в заяві Білого дому за підсумками зустрічі Трампа з Лавровим йдеться, що Російська Федерація відповідальна за повне виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації в Україні.

"Президент порушив питання України і висловив прихильність його Адміністрації з приводу подальшої участі у врегулюванні конфлікту, і наголосив на відповідальності Росії за повне виконання Мінських угод", - наголошується в заяві.

Разом з тим сказано, що Трамп звернув увагу на можливість ширшої взаємодії щодо врегулювання конфліктів на Близькому Сході та в інших регіонах.