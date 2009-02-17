Під вікна Вінського завтра приженуть 300 фур

Представники асоціацій і об`єднань вантажних автомобільних перевізників областей України оголосили про проведення з 18 лютого безстрокового Всеукраїнського страйку для привертання уваги влади до проблем у галузі вантажних автоперевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова страйкового комітету Руслан КАПАНАДЗЕ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Нас турбує і наштовхує на ці дії неефективна діяльність органів влади нашої держави в подоланні економічної кризи і мінімізації його наслідків. Держава продемонструвала свою неспроможність захистити інтереси пересічних громадян в умовах фінансової нестабільності, що, у свою чергу, викликає обурення широких верств населення і породжує акції протесту й інші форми самозахисту», – відзначив Р.КАПАНАДЗЕ.

За його словами, основною вимогою для поліпшення умов на ринку автомобільних перевезень є негайна розробка механізму розподілу між державою, банком і позичальником відповідальності з обслуговування кредитів на період кризи.

При цьому він відзначив, що перевізники, як і всі, є учасниками кредитних відносин з банківськими установами, і вважають несправедливою і неприпустимою ситуацію покладання односторонньої відповідальності за наслідки економічної кризи на плечі простих громадян.

Разом з тим, за словами Р.КАПАНАДЗЕ, перевізники вимагають встановлення твердих мінімальних тарифів на перевезення вантажів; зменшення фінансового навантаження, а саме: зниження облікової ставки НБУ, надання кредитних канікул на час кризи з нульовою процентною ставкою, зниження процентної ставки на кредити, переведення валютних кредитів у гривневі за курсом валют на час взяття кредиту, пролонгації кредитних договорів на більший термін; ухвалення єдиного пакета документів для найманої робочої сили (водіїв) і вантажів.

Також вантажоперевізники вимагають транспортний збір «закласти» в ціну пального і ввести контроль над його цільовим використанням (при ухваленні мінімальних тарифів на перевезення вантажів); внести зміни до законодавчих актів для боротьби з каботажем і демпінгом на внутрішньому ринку перевезень; поліпшити інфраструктуру і якість доріг; ввести відповідальність за перевантаження автомобілів замовником або одержувачем вантажу; дозволити рух автотранспорту через Київ у денний час для завантаження/розвантаження автомобілів тощо.

Р.КАПАНАДЗЕ відзначив, що 18 лютого в Києві очікується участь в акції протесту, щонайменше, 300 вантажних автомобілів (рух вантажівок буде організований по Окружній дорозі від проспекту Перемоги до Жулянського мосту і по проспекту Перемоги до будівлі Міністерства транспорту і зв`язку, біля якого буде організований штаб акції). «Ніхто не хоче паралізувати рух в Києві.», – додав він.

Також він відзначив, що зараз представники асоціацій і об`єднань вантажних автомобільних перевізників областей України завершують процес об`єднання в єдину Всеукраїнську асоціацію автоперевізників, яку планують найближчим часом зареєструвати в Міністерстві юстиції.