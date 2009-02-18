Тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний у тому, що “осетинський сценарій” у Криму неможливий.

Про це він заявив в інтерв’ю "Українській правді".

"Я можу всіх заспокоїти. На території України, у тому числі в Криму немає жодних підстав говорити про можливість повтору виникнення будь-якого сценарію, подібного до агресії, яка була стосовно грузинської Осетії", - сказав він.

При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО запевнив, що "на території Криму немає жодної організації, яка могла б бути рушійною силою масових заворушень або терористичних акцій. Організація “Севастополь-Крим-Росія” нараховує аж 12 членів. А про неї пишуть всі ЗМІ. Чому? Тому що за брудні гроші, в тому числі від будівництва об’єктів чорноморського флоту РФ, добре фінансувалась вся так звана організація і її піар".