У справі про вбивство Шеремета на допит на 15 травня викликаний екс-співробітник СБУ Устименко

Президент України Петро Порошенко повідомив, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета на 15 травня на допит викликано екс-співробітника СБУ Ігора Устименка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з ЄС.

"Голова Служби безпеки України... доповів мені, що пан Устименко, який був згаданий, звільнився", - сказав президент.

Він підкреслив, що Устименко звільнили "у квітні 2014 року разом з 2 тисячами інших співробітників Служби безпеки після Революції гідності".

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"Хочу підкреслити, що розслідування веде Національна поліція і Служба безпеки України буде максимально відкрита для проведення будь-яких слідчих дій. Мене поінформували, що на понеділок (тому що у нас Кримінальний процесуальний кодекс передбачає три дні повідомлення перед тим, як викликати на допит) пан Устименко викликаний на допит, і буде допитаний, і те, що можна знати засобам масової інформації, я впевнений, що ви повинні знати", - сказав Порошенко.

Як відомо, 10 травня журналісти OCCRP і Слідство.Інфо опублікували розслідування, згідно з яким співробітник СБУ на ім'я Ігор Устименко помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством Шеремета біля його будинку в центрі Києва.

Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська підкреслила, що Устименко був звільнений з Служби безпеки України від 29 квітня 2014 року.

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин по 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

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Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помста за його професійну діяльність. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.

У лютому 2017 року у поліції заявили, що в рамках розслідування провадження за фактом вбивства Шеремета допитано понад 1,8 тис. осіб. Також повідомлялося, що на той час у справі про вбивство журналіста підозрюваних ще не було.