Порошенко про балотування на другий термін: ще зарано про це говорити

Президент України Петро Порошенко прокоментував можливість балотування на другий термін, заявивши, що ще зарано говорити щодо складу потенційних президентських кандидатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав сьогодні на прес-конференції з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з ЄС.

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«Стосовно висування на другий термін – ще є майже два роки президентських повноважень, і треба ще багато зробити, і стратегію розвитку на цей та наступні роки я представлю суспільству в своїй доповіді у ВР у вересні», - заявив він.

«Щодо другого терміну, відповідно до Конституції, то кожен громадянин України, правда з певними обмеженнями – ті, хто має 35 років, має право балотуватися в президенти, і я думаю, що у нас на сьогоднішній день ще зарано говорити щодо складу потенційних президентських кандидатів», - додав президент.