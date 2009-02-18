Депутат: США в Криму спостерігатимуть за Чорноморським флотом

Верховна рада Криму звернулася до президента, прем`єр-міністра і спікера Верховної Ради України із закликом відмовитися від планів відкрити в Сімферополі дипломатичне представництво США, передає кореспондент РІА “Новости”.

Україна і США в грудні 2008 року підписали хартію про стратегічне партнерство. В рамках угоди Україна дала згоду на відкриття дипломатичного представництва США в Сімферополі. За даними прес-секретаря держдепартаменту США Шона Маккормака, штат представництва складатиметься з одного або двох дипломатів. Спікер Верховної ради Криму Анатолій Гриценко пізніше в грудні зажадав погодити відкриття представництва з керівництвом автономної республіки.

"Представництво США, якщо його буде відкрито, не допоможе нам розвивати економіку чи соціальну сферу. Воно тільки спостерігатиме за Чорноморським флотом РФ, провокуватиме в Криму міжнаціональні розбрати і чвари", - заявив з трибуни Верховної ради Криму один з авторів звернення, депутат парламенту автономної республіки від Компартії України Вячеслав Захаров.

Текст звернення розробляли депутати більшості фракцій Верховної ради Криму. Відповідну ухвалу на засіданні парламенту підтримали 77 депутатів з 87 присутніх в залі. Всього у Верховній раді Криму 100 депутатів.

"Верховна рада, керуючись інтересами більшості населення Криму, не бачить підстав для відкриття американського представництва офісу в Сімферополі", - зазначається в звернення до керівництва України, яке прийняли депутати.