Кириленко вважає, що цього разу над Огризком - реальні хмари

Член депутатської групи «За Україну», що входить до складу фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що у відставці міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА, крім фракцій Партії регіонів та Компартії, зацікавлена і фракція БЮТ.

Про це він заявив сьогодні журналістам.

«Партія регіонів, Блок Тимошенко і комуністи зацікавлені у знятті міністра закордонних справ ОГРИЗКА, бо він проводить незалежну проукраїнську політику, а також має свій професійний погляд, і тому незручний на засіданнях уряду», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що загроза відставки В.ОГРИЗКА є. «Але група «За Україну», звичайно, проти того, щоб зараз влаштовувати розправу над абсолютно професійним міністром, який захищає українські інтереси», - додав В.КИРИЛЕНКО.