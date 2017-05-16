НАБУ проводить службове розслідування щодо співробітника, який став учасником ДТП у Києві

Національне антикорупційне бюро України 15 травня розпочало службове розслідування стосовно свого співробітника, який напередодні став учасником дорожньо-транспортної пригоди в Києві.

Як повідомили у прес-службі НАБУ, розслідування здійснює Управління внутрішнього контролю Бюро.

«Наразі відбувається збір матеріалів для встановлення всіх обставин скоєння ДТП: проводяться опитування очевидців та учасників ДТП, співробітників Національної поліції, аналізуються записи з відеокамер спостереження тощо», - йдеться у повідомленні.

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Висновки службового розслідування Управління внутрішнього контролю надасть дисциплінарній комісії НАБУ. Вона прийматиме рішення щодо наявності в діях співробітника НАБУ ознак дисциплінарного проступку.

У НАБУ наголосили, що кримінального провадження за фактом ДТП немає, а сам згаданий співробітник відомства перебуває на лікарняному.