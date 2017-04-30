2 роки роботи НАБУ: бюро розслідує злочини, шкода від яких сягає 85 мільярдів гривень

Національне антикорупційне бюро України на сьогодні розслідує корупційні злочини, шкода від яких сягає 85 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ в своїй сторінці в Facebook.

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«Нещодавно НАБУ виповнилося 2 роки. У роботі детективів – сотні проваджень, багато з яких стали резонансними. Шкода від злочинів, які розслідує НАБУ, сягає 85 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що близько 60 справ за напрацюваннями детективів НАБУ уже розглядаються в суді.

НАБУ було створено 16 квітня 2015 року. Гранична чисельність персоналу бюро становить 700 осіб, які розслідують можливі корупційні злочини у вищих ешелонах влади. Перші розслідування НАБУ розпочало в грудні 2015 року.

28 квітня 2017 року директор НАБУ Артем Ситник заявив, що бюро має намір упритул боротися з проявами корупції в одній з найбільш корупційних галузей України - медицині.