"Верх цинізму": у МЗС відповіли на заяви РФ щодо блокування російських веб-ресурсів і соцмереж

У Міністерстві закордонних справ України назвали верхом цинізму заяву зовнішньополітичного відомства Російської Федерації з приводу блокування російських веб-ресурсів і соціальних мереж. Про це речник МЗС України Мар'яна Беца написала у Twitter.

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"Агресор, який всупереч всім нормам окупував Крим і веде війну на Донбасі, говорить про право і мораль. Верх цинізму", - наголосила Беца.

Таким чином вона відреагувала на коментар зовнішньополітичного відомства РФ у зв'язку з "новими антиросійськими діями київського режиму".

Як повідомляв УНІАН, у МЗС РФ заявили, що Україна "наплювала" на міжнародне право, застосувавши санкції до "популярного російськомовного інтернету".