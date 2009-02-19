Київрада прийняла до розгляду проект бюджету

Київська міська рада прийняла до розгляду проект бюджету міста Києва на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 66 депутатів Київради зі 120.

Також депутати Київради закликали Верховну Раду зменшити суму коштів, які вилучаються з міського бюджету на користь державного бюджету України.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом бюджету Києва на 2009 рік, передбачається затвердити його із загальним обсягом надходжень – 15 млрд. 607 млн. 51,1 тис. грн., у тому числі субвенція державного бюджету – 1 млрд. 657 млн. 948,3 тис. грн. При цьому загальний обсяг видатків пропонується затвердити в розмірі 15 млрд. 592 млн. 94 тис. грн. Вилучення до держбюджету становлять майже 8 млрд. грн.