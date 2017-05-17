В Європарламенті сьогодні підпишуть безвіз для України

Сьогодні в Європейському парламенті відбудеться урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким для громадян України буде запроваджений безвізовий режим.

Як передає власний кореспондент УНІАН, документ буде підписаний в другій половині дня президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та міністром внутрішніх справ та національної безпеки головуючої у Раді ЄС Мальти Кармело Абела.

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Участь в церемонії підписання також візьмуть президент України Петро Порошенко та доповідач Європарламенту з цього питання Марія Габріель.

У рамках візиту Порошенко проведе зустрічі з президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та лідерами ключових парламентських фракцій, повідомляє прес-служба глави держави.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Рада ЄС ухвалила рішення, яким остаточно затвердила надання громадянам України безвізового режиму з країнами-членами ЄС.