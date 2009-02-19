ЄС вважає Білорусь європейською країною

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО закликає Євросоюз виключити із взаємного діалогу посередників в особі білоруської опозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні в Мінську під час зустрічі з Генеральним секретарем Ради ЄС – Верховним представником із загальної зовнішньої політики і політиці безпеки ЄС Хав’єром СОЛАНОЮ.

«Я просив би вас, щоб у відносинах між Білоруссю і Європою ми постаралися виключити будь-яких посередників, які особливо діють з позиції не зовсім доброзичливої по відношенню до нашої країни. Я маю на увазі посередників як усередині країни, так і за її межами. А їх немало», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі також вважає недоречним використання принципу «торгівлі» у взаємному діалозі між Білоруссю і ЄС. «У мене складається враження, що нинішній етап наших відносин характеризується наявністю якоїсь «торгівлі» між Білоруссю і Європейським союзом як з економічних, так і з політичних питань. За принципом: ми зробили ось це - ви тепер зробіть це. І починається якийсь діалог у вигляді «торгівлі», що, напевно, неминуче в політиці, але, на мій погляд, небажано. Більш того, це не потрібно: Європейський союз добре усвідомлює, що таке сучасна Білорусь для Європи», - додав він.

Водночас О.ЛУКАШЕНКО заявив Х.СОЛАНІ про намір «відкрито висловити все те, що білоруська сторона готова зробити для налагодження абсолютно тісних, довірчих взаємин з Європейським Союзом».

«Я хочу вам сказати, що ми можемо сьогодні і завтра зробити, і чого ми (в інтересах винятково нашої країни, а не в інтересах якихось осіб) не можемо. І якщо у нас будуть розбіжності щодо точки зору, я спробую на фактах вас переконати в тому, що ми проводимо щиру політику стосовно Європейського Союзу. Ми дуже не хотіли б, щоб у вас створилося враження, що у нас немає іншого виходу, як бігти в один бік і обдурювати європейців, керівництво Європейського союзу. Ми такої мети перед собою ніколи не ставили», - зазначив Президент Білорусі.

При цьому О.ЛУКАШЕНКО наголосив, що є прихильником «лише чесної і щирої політики». «Ми говоритимемо правду: що ми можемо, а що ні. Це й у ваших інтересах», - заявив він.

Водночас О.ЛУКАШЕНКО подякував Х.СОЛАНІ за сприяння в налагодженні відносин між Білоруссю і Європою. «Виходячи з наявної інформації й моїх особистих вражень, без вас не було б нинішньої розмови і того потеплення у відносинах, яке відбувається в даний час», - сказав глава білоруської держави.

У свою чергу Х.СОЛАНА зазначив, що ЄС вважає Білорусь європейською країною. «І це абсолютно нормальний розвиток ситуації, якщо між Білоруссю і Євросоюзом будуть нормальні взаємини», - цитує прес-служба Президента Білорусі слова Х.СОЛАНИ.

«Я дуже задоволений, що прибув сюди. Переконаний, що наша нинішня бесіда буде продуктивною і конструктивною для двосторонніх відносин. Сподіваюся, що це стане основою, на якій наші взаємини можуть розвиватися і надалі. Буду з вами також абсолютно щирий, як і ви зі мною», - сказав Х.СОЛАНА.

Як зазначили у прес-службі Президента Білорусі, під час розмови, що тривала майже півтори години, обговорювалися різні аспекти взаємодії Білорусі і ЄС, а також ситуація у світі у зв`язку з фінансово-економічною кризою.