Безвіз для України відкриває нові можливості в деокупації Криму - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що рішення про надання Україні безвізового режиму з боку ЄС відкриває нові можливості в деокупації Криму та поверненні його у кордони нашої держави.

Про це йдеться у зверненні президента до українського народу у зв'язку з Днем боротьби за права кримськотатарського народу.

«Прийняте Радою ЄС рішення про схвалення законодавчої пропозиції щодо запровадження безвізового режиму для громадян України відкриває нові можливості для політики деокупації Криму та повернення його у кордони нашої держави», - зазначив Порошенко.

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«Нас чекає непростий шлях, і його треба пройти разом, з упевненістю у своїй правоті та з вірою у перемогу», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня, у Європейському парламенті відбулась урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким для громадян України запроваджується безвізовий режим з Євросоюзом.

Документ був підписаний у Страсбурзі президентом Європарламенту Таяні та міністром внутрішніх справ і національної безпеки головуючої у Раді ЄС Мальти Кармело Абела.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим для україців набуде чинності.