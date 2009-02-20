Яценюку вже почали допомагати матеріально
За першу добу - 12 тис. грн
З моменту оприлюднення зранку 18 лютого оголошення про відкриття рахунку «Фронту Змін» на нього було перераховано понад 12 тис. грн.
Як повідомляє прес-служба Ініціативи Арсенія ЯЦЕНЮКА «Фронт Змін», кошти надійшли від фізичних та юридичних осіб з Хмельницького, Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя та Харкова.
Дані про тих, хто перерахував кошти на рахунок «Фронту Змін», будуть оприлюднені на офіційному сайті Ініціативи у розділі «Зробити внесок».
У повідомленні підкреслюється, що лідер Ініціативи А.ЯЦЕНЮК неодноразово наголошував, що гроші на діяльність організації збиратимуться прозоро і легально, а перерахування коштів на офіційний рахунок – єдиний можливий спосіб підтримати фінансово «Фронт Змін».