Яценюку вже почали допомагати матеріально

З моменту оприлюднення зранку 18 лютого оголошення про відкриття рахунку «Фронту Змін» на нього було перераховано понад 12 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба Ініціативи Арсенія ЯЦЕНЮКА «Фронт Змін», кошти надійшли від фізичних та юридичних осіб з Хмельницького, Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя та Харкова.

Дані про тих, хто перерахував кошти на рахунок «Фронту Змін», будуть оприлюднені на офіційному сайті Ініціативи у розділі «Зробити внесок».

У повідомленні підкреслюється, що лідер Ініціативи А.ЯЦЕНЮК неодноразово наголошував, що гроші на діяльність організації збиратимуться прозоро і легально, а перерахування коштів на офіційний рахунок – єдиний можливий спосіб підтримати фінансово «Фронт Змін».