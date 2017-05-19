СК РФ звинуватив українських військових у "політичній та ідеологічній ненависті" до Донбасу

Слідчий комітет РФ звинуватив українських військових у "політичній та ідеологічній ненависті" до окупованого Росією Донбасу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, головним слідчим управлінням Слідкому РФ за фактами "низки артилерійських обстрілів на Донбасі українськими силовиками" порушено ще 4 кримінальні справи за ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни).

Читайте такожУ Росії "шиють" нові справи проти українських військових: заочно пред'явили обвинувачення двом командирам ЗСУ

"Слідство вважає, що посадові особи Збройних сил і Національної гвардії України, які робили обстріли, діяли навмисно з метою вбивства чи заподіяння шкоди здоров'ю загальнонебезпечним способом цивільному населенню південного сходу України. Мотивом цих та безлічі інших аналогічних злочинів є політична і ідеологічна ненависть, пов'язана з відмовою населення Донбасу визнати легітимність чинної влади і бажанням створити відокремлені адміністративно-територіальні утворення", - стверджує російське слідство.

Встановлюються всі обставини "злочинів", а також особи, які віддали і виконали "незаконні накази" про використання важких видів озброєння, що мають високі властивості ураження.

Як повідомлялося, для виправдання російської агресії Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти керівництва України і українських силовиків, які керують обороною країни від російських окупантів. Зокрема, справи порушено проти міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-командувача Сухопутних військ Анатолія Пушнякова, колишнього заступника командувача Нацгвардії Миколи Балана і ряду інших громадян України.

Читайте такожСлідчий комітет РФ звинувачує українських військових у "викраденні" російських "волонтерів" на Донбасі

В цілому СК РФ порушив більше сотні кримінальних справ проти українських військових за відбиття російської агресії.

"З 2014 року порушено 102 кримінальні справи, за якими притягнуто до кримінальної відповідальності 90 осіб. В основному це військовослужбовці української армії, починаючи з міністра оборони і завершуючи командирами окремих підрозділів, частин, з'єднань, які безпосередньо здійснюють тяжкі міжнародні злочини", - заявив голова Слідкому РФ Олександр Бастрикін.

30 вересня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження стосовно службових осіб Слідчого комітету РФ за сприяння терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".

8 серпня 2016 року Генпрокуратура повідомила про підозру 18 представникам російської влади і керівництва збройних сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та інших злочинах.