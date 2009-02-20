У Єгипті загинули двоє українців, двоє білорусів і росіянин (уточнено)

17:09, 20 лютого 2009
Політика
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Справа перебуває на контролі в Посольствах

Внаслідок авіакатастрофи Ан-12 в Єгипті загинуло двоє громадян України, двоє громадян Білорусі та громадянин Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, Посольство України в Арабській Республіці Єгипет повідомило додаткову інформацію щодо катастрофи 20 лютого в аеропорту м.Луксор літака Ан-12 авіакомпанії Aerolift (ПАР), що виконував рейс в Україну для проходження технічного огляду.

Згідно з уточненою інформацією, отриманою дипустановою від представника Volcan Air (підрозділ компанії Aerolift), на борту літака в момент катастрофи перебували двоє громадян України, двоє громадян Білорусі та один громадянин Росії.

У даний час компанія-власник планує відрядити до Єгипту свого представника, який у координації з Посольством України в Єгипті здійснюватиме комплекс заходів з метою забезпечення репатріації останків пілотів та з’ясування обставин трагедії.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольствах України в АРЄ, ПАР та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС України повідомляло, що сьогодні о 04.10 за місцевим часом, після зльоту в аеропорту м.Луксор у момент набору висоти зазнав катастрофи літак Ан-12 з п’ятьма членами екіпажу на борту, які, за попередньою інформацією, є громадянами України.

Повітряне судно належало авіакомпанії Aerolift (ПАР) і виконувало рейс з Уганди до України та було змушене здійснити посадку в Луксорі з метою дозаправлення. У результаті падіння літака загинули всі члени екіпажу.

Раніше повідомлялося, що до складу екіпажу літака входили четверо громадян Білорусі та один громадянин України.

 

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