Тимошенко розуміє, що виборами вони вже дістали

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує встановити два тури виборів мера лише у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на зборах Асоціації міст України та громад, коментуючи провал у парламенті законопроекту про введення двотурової системи на виборах мерів.

Прем’єр наголосила, що сьогодні в Києві відбуваються негативні тенденції, які, на жаль, згодом поширюються на всю Україну.

Тому Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що якщо не пройшов закон про вибори мерів у два тури по всій Україні, то було б доцільно запровадити двотурову систему хоча б для Києва.

Також прем’єр висловилася за те, аби мери міст обирались, як і міські ради, на 5 років замість чотирьох.

“Тому пропоную той законопроект, який пропонував вибори усіх мерів у два тури, переробити на вибори у два тури для Києва, і поставити на цьому крапку… Я повністю розділяю позицію щодо того, що якщо обираються всі на п`ять років, то потрібно й органи місцевого самоврядування обирати на п`ять років. Тому що, чесно кажучи, дістали ми вже людей і черговими, і позачерговими виборами, в кризу це набуває особливого значення – нерозхитування ситуації», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона висловила упевненість в тому, що вибори Президента України відбудуться в січні 2010 року.

“У січні в Україні будуть президентські вибори, які точно будуть проведені. Я сподіваюся на це. Але, у той же час, не можна в ці важкі кризові часи смикати країну і розхитувати всіма виборами по вертикалі”, - сказала прем`єр-міністр.