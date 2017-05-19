Ватикан не критикував "релігійні законопроекти" й не викликав посла України - МЗС

У Ватикані не критикували так звані "релігійні законопроекти" й не викликали посла Тетяну Іжевську. Про це повідомила речник МЗС Мар'яна Беца, коментуючи заяви деяких ЗМІ, передає "Українська правда".

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"Повідомлення про виклик посла не відповідає дійсності. Ніхто її не викликав. У неї була низка робочих зустрічей у Державному секретаріаті Ватикану, де обговорювали різні питання внутрішньої і зовнішньої політики. В тому числі на цих зустрічах обговорювали і ці законопроекти", - сказала вона.

"Критики з боку Ватикану не було", - наголосила Беца.

Як відомо, ЗМІ поширили заяву протоієрея Миколи Данилевича про те, що посла України викликали до Папи Римського щодо "релігійних законопроектів" і висловили стурбованість ними.