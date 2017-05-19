Країни-члени НАТО не визнаватимуть нелегальну анексію Криму – заступник генсека

Країни-члени НАТО не визнаватимуть анексію Росією Криму. Про це повідомила заступник генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору Роуз Геттемюллер у відеозверненні з нагоди 20-річчя заснування Центру інформації та документації НАТО в Україні.

Вона привітала Центр інформації та документації НАТО та відзначила активність громадянського суспільства в Україні.

«Сьогодні, коли наші цінності оскаржуються постійною пропагандою та дезінформацією, важливо як ніколи продовжувати відкрите обговорення та ділитись інформацією. Ми не боремося з пропагандою за допомогою пропаганди, ми боремося з пропагандою за допомогою фактів», - заявила Геттемюллер.

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«Україна є одним з найцінніших партнерів НАТО. Північноатлантичний альянс разом з Україною, ми продовжуватимемо допомагати Україні здійснювати всі реформи, які зроблять їъ сильнішою та більш стабільною», - запевнила заступник генерального секретаря НАТО.

«Союзники НАТО не визнаватимуть нелегальну та нелегітимну анексію», - підкреслила Геттемюллер.

Як повідомляв УНІАН раніше, посольство США в Україні закликало окупаційну владу Російської Федерації припинити репресії проти кримських татар в окупованій Автономній республіці Крим.

«73 роки тому 230 тисяч татар були силоміць депортовані з Криму. Репресії і дискримінація щодо кримських татар мають припинитися. Крим - це Україна", -наголошують в посольстві.