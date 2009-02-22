Колесніков пропонує створювати ДНД

Народний депутат України, голова Донецької обласної організації Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє про необхідність створення в регіоні за допомогою «Союзу молоді регіонів» добровільних народних дружин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора в Донецьку під часі семінару «Захист законних прав громадян у сфері комунальних послуг».

За словами депутата, «нам за допомогою «Союзу молоді регіонів» необхідно повернутися до створення на громадських засадах добровільних народних дружин».

Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що сьогодні їх створення досить актуально, оскільки «у зв`язку з низьким доходом населення і обстановки, що погіршується, в плані криміналізації суспільства», дружини повинні допомагати «містам і районам в наведенні громадського порядку». Також він поклав на цих добровільних дружин функцію щодо захисту котельних і недопущення їх відключення від теплопостачання.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, в Маріуполі вже є досвід створення добровільних народних дружин, який потрібно розповсюдити по всьому регіону.

«У нас є досвід у Маріуполі. По всій області «Союз молоді регіонів» спільно з управлінням внутрішніх справ розробляють програму (спільної співпраці – УНІАН), і по максимуму молодь залучає», - сказав депутат.

Мотивацією участі в добровільних народних дружинах для молоді стануть, можливо, заохочувальні «всілякі квитки на дискотеки, екскурсії та інші видовищні заходи», - припустив Б.КОЛЕСНІКОВ, додавши, що «ми будемо вдячні молоді, яка прийде добровільно».