Одружений нардеп Юрій Береза прокоментував чутки про роман із колегою по партії

Народний депутат Юрій Береза прокоментував чутки про його роман із народним депутатом та колегою по партії Вікторією Сюмар. Про це нардеп розповів у "Світському житті".

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"Між нами завжди Андрій Титорук, на жаль (сміється політик). Вікторія - гарний друг, після 40 років дуже рідко з'являються нові друзі. Багато чуток поширюються російською пресою, або соціальними мережами, я не звертаю на це увагу. Навпаки, навколо гарних жінок. Ви розумієте, я хотів б, щоб говорили, про наш з вами роман, бо ви чарівна і гарна, і це прекрасно. Коло чарівних жінок чоловік розквітає ", - підсумував нардеп.