У Верховній Раді підраховують голоси за введення візового режиму з РФ

У Верховній Раді зараз оцінюють можливу кількість голосів народних депутатів за введення візового режиму з Росією. Про це перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, зараз у парламенті також проводиться роз'яснювальна робота з даного питання.

"На мій погляд, одразу після отримання Україною безвізу (з ЄС) наступне стратегічне питання, яке потрібно вирішити в парламенті, - це введення візового режиму з РФ ... Введення візового режиму буде адекватною відповіддю української влади на всю ту агресію, яка відбувається протягом останніх років", - зауважив нардеп.

Читайте такожРосія неофіційно посилила режим перетину кордону для українців – Слободян

"І для цього робиться все можливе, і правильно ви помітили, що зараз підбиваються підсумки і кількість голосів народних депутатів, які готові за це голосувати, проводиться роз'яснювальна робота, і ми маємо здійснити цей відповідальний крок і ввести візовий режим з РФ", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2016 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку введення візового режиму з РФ.

30 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив надію, що з 2017 року парламент зможе дійти згоди щодо запровадження віз з Росією.