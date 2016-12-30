Парубій сподівається, що у 2017 році ВР зможе дійти згоди щодо запровадження віз з Росією

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

На запитання, що завадило Верховній Раді у 2016 році ухвалити рішення про скасування безвізового режиму з Росією, Парубій відповів: «Я є автором відповідного законопроекту, і коли я ще був секретарем РНБО, виходив з цією ініціативою. Вважаю, що з країною-агресором повинен діяти візовий режим. Це моє глибоке переконання».

Водночас він додав, що виникала дискусія стосовно того, наскільки це питання було готове для сприйняття сесійною залою.

«Після того, як деякі фракції попросили перенести це рішення, я запропонував головам парламентських фракцій та МЗС продовжити обговорення та опрацювання цього питання, щоб була вироблена позиція по ньому. Адже негативне голосування по такому питанню могло би стати великим іміджевим ударом по Україні», - заявив Парубій.

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За його словами, дискусія триває. «І зараз міністр закордонних справ заявив, що допускає таку можливість», - сказав голова ВР.

Парубій наголосив: «Я сподіваюсь, що у наступному році ми зможемо дійти згоди щодо введення віз з Росією. Це питання лишається під моєю особистою опікою. Я буду на ньому наполягати, щоб воно знайшло підтримку у сесійній залі».

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня ефірі програми "Сніданок з 1+1" міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку запровадження візового режиму з Російською Федерацією.

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"По-перше, звичайно, маємо рухатися в напрямку того, щоб контролювати, хто приїжджає з Росії в Україну. Але реально давайте чесно собі скажемо: ми маємо війну з Росією на сьогодні. Війну, причому, класичну і гібридну. Але в той же час у нас є декілька мільйонів наших співгромадян у Росії. І Росія знає, які провокації зробити у випадку того, як ми будемо в подальшому запроваджувати візовий режим", - сказав Клімкін.

"Зараз це аналізуємо і потім вийдемо з пропозицією і щодо того, як ми це будемо робити, і щодо часових рамок", - заявив Клімкін.

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