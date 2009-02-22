Черномирдін: я не в тому віці, і не в тому положенні, щоб мене лякати

Посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає, що заява міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА стосовно нього була пов`язана з прагненням України влаштувати скандал з Росією.

Як передає РІА «Новости», про це заявив в ефірі програми "Вести недели" на російському телеканалі В.ЧЕРНОМИРДІН.

«Я так думаю, це пов`язано було... обов`язково влаштувати скандал з Росією, не знаю, кому цей скандал на користь», - сказав російський посол.

Він підкреслив, що не грає в «політесси в Україні, а відповідає за міждержавні відносини».

«Коли мене починають лякати, я цього не переношу, мене лякати марно. Я не в тому віці, і не в тому положенні, щоб мене лякати», - зазначив В.ЧЕРНОМИРДІН.

Відповідаючи на запитання ведучого про те, чи триватиме череда дебатів між Україною і Росією, В.ЧЕРНОМИРДІН сказав: «Так не може тривати, так не повинно бути, і так не буде».

Як повідомляв УНІАН, МЗС України попередив посла РФ В.ЧЕРНОМИРДІНА, що його можуть оголосити персоною нон грата в Україні.

Міністр закордонних справ В.ОГРИЗКО 17 лютого під час зустрічі з російським дипломатом висловив протест у зв`язку з його недружніми і дуже недипломатичними оцінками, коментарями і висловами на адресу України та її керівництва.

За даними ЗМІ, приводом для вислову попередження В.ЧЕРНОМИРДІНУ стало його інтерв`ю газеті «Комсомольська правда», опубліковане 11 лютого. У ньому посол РФ прокоментував російсько-українські відносини і давав специфічні характеристики керівникам України.