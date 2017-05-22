Директор НАБУ розповів, що потрібно для повернення вкрадених топ-чиновниками активів

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що реальне доведення вини і засудження топ-чиновників дасть змогу повернути вкрадені ними активи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії "Як Україні нарешті досягти успіху у боротьбі з топ-корупцією і поверненні вкрадених активів?".

"З тактичної точки зору потрібні рішення судів не про арешт якогось чиновника, а рішення судів про його засудження. І якщо буде підтверджено його вину і його реальне засудження, то (відбудеться) повернення його корупційних активів до бюджету", - зазначив Ситник.

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На його переконання, "якщо буде два, три, чотири таких вироки, то воно піде, в принципі, в геометричній прогресії".

"Що стосується стратегічної, то потрібно не тільки затримувати цих причетних до корупційних схем чиновників, а потрібно руйнувати ці схеми", - наголосив директор НАБУ.

Також він висловив сподівання, що зараз уряд скористається ситуацією, і буде ліквідовувати корупційні схеми адміністративними заходами. В такому разі, підкреслив Ситник, це стане точкою неповернення в антикорупційній реформі.