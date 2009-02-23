Черномирдін побажав Ющенку всього найкращого

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН від імені дипломатичного корпусу і від себе особисто направив привітання Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ з нагоди його 55-річчя.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Посольства РФ в Україні.

«Цього дня хочу особливо наголосити Ваше прагнення до розширення і поглиблення плідної міжнародної співпраці, реальну підтримку розвитку багатогранних торговельно-економічних, наукових, культурних зв`язків України і міжнародного співтовариства», - йдеться в привітанні В.ЧЕРНОМИРДІНА.

Глава російської дипломатичної місії в Україні також побажав В.ЮЩЕНКУ міцного здоров`я, сімейного благополуччя і всього найкращого.