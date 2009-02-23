Кремль уже не ставитиме на одного кандидата в президенти України?

Керівництво Російської Федерації не надаватиме підтримки жодному з кандидатів на майбутніх президентських виборах в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив заступник генерального директора, директор міжнародних програм Центру політичних та економічних досліджень імені Олександра Разумкова Валерій ЧАЛИЙ.

“Сьогодні ми бачимо, що Російська Федерація зробила висновки зі своїх попередніх помилок і не ставить, і не буде ставити на президентських виборах конкретно на якогось кандидата”, - сказав В.ЧАЛИЙ.