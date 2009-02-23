Кремль уже не ставитиме на одного кандидата в президенти України?
18:22, 23 лютого 2009Політика
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Експерт вважає, що Москва зробила висновки
Керівництво Російської Федерації не надаватиме підтримки жодному з кандидатів на майбутніх президентських виборах в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив заступник генерального директора, директор міжнародних програм Центру політичних та економічних досліджень імені Олександра Разумкова Валерій ЧАЛИЙ.
“Сьогодні ми бачимо, що Російська Федерація зробила висновки зі своїх попередніх помилок і не ставить, і не буде ставити на президентських виборах конкретно на якогось кандидата”, - сказав В.ЧАЛИЙ.
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