За візовий режим із Росією можуть проголосувати цього тижня - ЗМІ

У Верховній Раді тривають суперечки про можливості проголосувати постанову про введення віз із Росією. На цьому наполягає фракція "Народного фронту", але Блок Петра Порошенка коливається. Хоча його негативна позиція вже не так однозначна, як раніше.

"Я не думаю, що фракція на цьому або наступному пленарному тижні буде ініціювати введення візового режиму з Російською федерацією", - сказав народний депутат від БПП Олександр Домбровський "Стране".

Він також зазначив, що фракція поки не має щодо віз позиції, "скоординованої" з президентом Петром Порошенком, урядом та Міністерством закордонних справ.

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"А політика в цьому питанні має бути скоординованою між основними гілками влади. В такому ключі ця тема обговорювалася на засіданні фракції", - сказав Домбровський.

У той же час заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко в бесіді з журналістами допустив, що до питання запровадження віз для громадян Росії парламент може повернутися у четвер, 25 травня.

"На цей рахунок (введення віз - Прим.Ред.) ми не прийняли ніяких рішень, тому що такого пункту немає у порядку денному на цей пленарний тиждень. Можливо, ми повернемося до обговорення цього питання в четвер", - повідомив Гончаренко.

Раніше він різко негативно оцінював ідею скасувати візи з Росією.

Однак, за даними "Страни", у БПП на цей рахунок є й інші думки. Як повідомили джерела у фракції, під час внутрішнього обговорення даної теми жорстко за запровадження віз виступив нардеп Володимир Ар'єв. "Якщо рвати з російським світом, то рвати, а не так, що тут робимо, тут не робимо, а тут рибу завертаємо", - процитувало слова Ар'єва джерело "Страни". І таку позицію підтримало чимало депутатів.

Тобто, якщо питання буде винесено, то за рахунок голосів НФ, частини БПП і ряду інших фракцій, постанова теоретично може набрати 226 голосів.