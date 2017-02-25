В Одесі суд на два місяці заарештував замовника викрадення Гончаренка

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, відповідну постанову ухвалено сьогодні, 25 лютого.

«Приморським райсудом задоволено клопотання прокуратури Одеської області про обрання двом членам злочинної групи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і одному з фігурантів – у вигляді цілодобового домашнього арешту», - повідомили в прес-службі.

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У прокуратурі зазначили, що двом фігурантам, зокрема й депутату Лиманської райради Одеської області Олександру Кушнарьову, інкримінується ч.3 ст.346 (завдання тяжких тілесних ушкоджень особі у зв'язку з її державною, громадською діяльністю) і ч.1 ст.161 (розповсюдження друкованої продукції, спрямованої на розпалювання національної, расової ворожнечі та приниження національної гідності) КК України.

«Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці», - відзначили в прес-службі. Попередньо встановлено, що ці громадяни - замовники викрадення.

У прес-службі додали, що слідчі задокументували інформацію про те, що фігуранти не поділяли поглядів Гончаренка на одеські події 19 лютого і 2 травня 2014 року. (У першому випадку біля будівлі ОДА «тітушки» побили журналістів і учасників мирної акції, які вимагали припинити вбивство людей на столичному Майдані. У другому – під час масових зіткнень між прихильниками Росії та єдності України загинули 48 осіб. В обох випадках Гончаренко зайняв проукраїнську позицію – УНІАН).

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За даними представника прокуратури, в СІЗО, крім керівника фракції «Опозиційного блоку» Лиманської районної ради Кушнарьова, поміщено Анатолія Слободяника, який, за деякими даними, є головою ради ветеранів силових структур регіону, військовим у відставці, він носить генеральське звання.

Крім того, за даними прес-служби, третьому фігуранту повідомлено про підозру у виготовленні матеріалів із закликами до вчинення агресивної війни і поширенні видань, що пропагують національну ворожнечу і ненависть до українських націоналістів і патріотів (ч.1 ст.161, ст.436 КК України).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Зазначається, що 23 лютого слідчі прокуратури Одеської області спільно з працівниками управління СБУ в області під час спецоперації викрили злочинну групу, яка майже рік займалася виготовленням і розповсюдженням незаконного літератури. Їх книги і буклети, згідно з висновками експертів, пропагують національну ворожнечу між українцями, росіянами і євреями, а також спрямовані на розпалювання ненависті до українських націоналістів і патріотів.

Серед вилучених видань: «Слуги зла або як виглядає український націоналізм», «Одеські дзвони Хатині».

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого з'явилася інформація, що в Одесі викрали народного депутата від «БПП» Олексія Гончаренка. Пізніше в прокуратурі Одеської області заявили про затримання злочинної групи, яка планувала викрадення і завдання каліцтв Гончаренку.

За словами прокурора Одеської області Олега Жученка, організатором викрадення був депутат Лиманської райради Одеської області Олександр Кушнарьов - батько одного із загиблих під час подій 2 травня 2014 року в одеському Будинку профспілок. Як заявив прокурор, цей депутат особисто планував викрадення Гончаренка за його проукраїнську діяльність у регіоні. Зловмисники мали намір завдати Гончаренку тяжких тілесних ушкоджень - спотворити обличчя кислотою і роздрібнити молотком суглоби на колінах.

За даними прокуратури, ще одним учасником злочинного угруповання є колишній український військовий, який нещодавно отримав громадянство РФ.

Повідомлялося, що підозрювані входили в ОЗУ, яке розповсюджувало антиукраїнські агітаційні матеріали.