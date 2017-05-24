Держдепартамент США пропонує втричі скоротити допомогу Україні
На 2018 фіскальний рік пропонується закласти суму в розмірі понад 203 млн дол.
Державний департамент Сполучених Штатів Америки пропонує у бюджеті на 2018 фіскальний рік втричі скоротити допомогу Україні.
Про це йдеться у проекті бюджету в частині закордонних операцій та пов'язаних програм, розміщеному на сайті Держдепу.
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У 2016 фіскальному році Україні було виділено понад 667 млн доларів (667,099 доларів).
Водночас на 2018 фіскальний рік пропонується закласти суму в розмірі понад 203 млн доларів (203,780 доларів).
Як повідомляв УНІАН, адміністрація Трампа у своїх пропозиціях до бюджету на 2018 фіскальний рік планує замінити кредитами надання безоплатних грантів на військову допомогу Україні та іншим країнам.
У Білому домі зауважили, що ця ініціатива є частиною зусиль зі скорочення витрат на дипломатію, закордонні програми і допомогу на понад 29%.