Держдепартамент США пропонує втричі скоротити допомогу Україні

Державний департамент Сполучених Штатів Америки пропонує у бюджеті на 2018 фіскальний рік втричі скоротити допомогу Україні.

Про це йдеться у проекті бюджету в частині закордонних операцій та пов'язаних програм, розміщеному на сайті Держдепу.

Читайте такожТрамп хоче замінити безоплатну військову допомогу для України на кредити - ЗМІ

У 2016 фіскальному році Україні було виділено понад 667 млн доларів (667,099 доларів).

Водночас на 2018 фіскальний рік пропонується закласти суму в розмірі понад 203 млн доларів (203,780 доларів).

Як повідомляв УНІАН, адміністрація Трампа у своїх пропозиціях до бюджету на 2018 фіскальний рік планує замінити кредитами надання безоплатних грантів на військову допомогу Україні та іншим країнам.

У Білому домі зауважили, що ця ініціатива є частиною зусиль зі скорочення витрат на дипломатію, закордонні програми і допомогу на понад 29%.